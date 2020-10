Sporting d’Anderlecht: Johan Beerlandt (Besix) a démissionné du conseil d’administration

Johan Beerlandt (Besix) ne fait plus partie du Conseil d’Administration du Sporting d’Anderlecht. Le CEO de Besix, l’entreprise de construction, a décidé de démissionner de son poste d’administrateur du club bruxellois. Un choix sous fond de vives tensions depuis de très nombreuses semaines entre le clan des actionnaires majoritaires et celui des minoritaires.

Beerlandt faisait partie du groupe des actionnaires minoritaires dans le conseil d’administration en compagnie d’Alexandre Van Damme, Etienne D’Avignon et Michael Verschueren. Ils sont mécontents de la gestion du club au niveau financier et sont actuellement peu enclins à accepter une recapitalisation du club jugée comme vitale par les actionnaires majoritaires dont Marc Coucke. Ce conflit, qui n’est pas résolu malgré deux CA la semaine dernière et jeudi soir, est l’une des explications de la vente de Jérémy Doku au Stade rennais.

Mécontent de la gestion globale du RSCA, Johan Beerlandt a donc décidé de claquer la porte du conseil d’administration. Cela ne veut pas encore dire que le patron de Besix compte vendre les actions – à hauteur de 5 % – qu’il détient dans le club.