Coronavirus - Les chèques consommation ont peu de succès auprès des entreprises

Apparu en juillet et d'une valeur maximale de 300 euros, le chèque consommation est un avantage extra-légal et exonéré d'impôts, destiné à augmenter le pouvoir d'achat des Belges et à relancer l'économie en dépensant cet argent dans les petits commerces, l'horeca ainsi que les lieux culturels et sportifs.

Selon l'analyse de Securex au sein de son portefeuille de clients en Belgique, les employeurs ont du mal à franchir le pas en offrant cet avantage supplémentaire de 213,82 euros en moyenne à leurs travailleurs, notamment parce qu'ils ne disposent actuellement pas de budget supplémentaire.