Rallye de Sardaigne: Thierry Neuville toujours 5e après quatre spéciales, Sordo en tête

Fidèle à ses habitudes, Thierry Neuville a commencé par se plaindre de sa voiture au gré de la première boucle de deux spéciales de ce rallye de Sardaigne. « On va devoir travailler sur les réglages : la voiture ne me convient pas comme ça », disait-il. Puis, il a signé le 2e chrono dans la 4e spéciale, à près de… 10 secondes de son équipier Sordo, avantagé par sa position sur la route.

Neuville à 30 secondes de Sordo

Sordo en a profité pour prendre la tête du rallye, avec 7,5 secondes d’avance sur Suninen, premier leader de l’épreuve. Quant à Neuville, il s’est un peu rapproché des deux hommes qui dominent actuellement le classement du championnat du monde : Evans et Ogier. Les trois hommes se tiennent en une dizaine de secondes. Ils occupent les 3e, 4e et 5e places dans l’ordre suivant : Ogier pointe à 18,6 sec. de Sordo, Evans à 24,7 sec. et Neuville à 29,3 sec.

Mal mystérieux pour Tanak

Ils auront en tout cas vécu une meilleure matinée qu’Ott Tanak, handicapé par des problèmes techniques. L’équipe Hyundai attendait son retour à Alghero, pour le parc de service de la mi-journée, pour tenter d’en savoir davantage sur ce mal mystérieux dont l’Estonien ne voulait pas parler. On peut comprendre sa mauvaise humeur : après ces quatre premières spéciales, il pointait déjà à 1mn50 du leader !

Deux spéciales de 14 et 12 km restaient au programme de cette première journée.