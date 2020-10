F1: les premiers essais libres du GP de l’Eifel annulés à cause du brouillard

Les organisateurs n’y avaient sans doute pas pensé en programmant le Grand Prix de l’Eifel de Formule 1 au mois d’octobre. La météo en automne peut être capricieuse. Vendredi matin, un épais brouillard s’est invité sur le Nürburgring, le circuit qui accueille cette 11e manche du championnat du monde 2020. Conséquence inévitable pour des raisons de sécurité la première séance d’essais libres qui devait se dérouler entre 11 heures et 12h30 a dû être annulée. L’hélicoptère médical n’était en effet pas en mesure de décoller.

Le début de la deuxième séance d’essais libres est fixé à 15 heures.

Samedi, les troisièmes essais libres sont prévus entre 12 et 13 heures, et les qualifications entre 15 et 16 heures. Le départ du Grand Prix est fixé dimanche à 14h10.