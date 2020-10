5G en Belgique - Mathieu Michel, Ericsson et Nokia satisfaits du choix de Proximus de deux partenaires

Mathieu Michel (MR) a félicité vendredi Proximus d'avoir choisi les équipementiers européens Nokia et Ericsson comme partenaires pour le déploiement de son réseau 5G. "Travailler avec plusieurs fournisseurs répond parfaitement aux recommandations de l'Europe en la matière. De plus, le choix de deux partenaires permet d'éviter une trop grosse dépendance à un seul et même acteur", pointe ainsi le secrétaire d'État à l'Agenda digital et au numérique.

Par Belga