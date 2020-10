Coronavirus: le nombre d’infections dans les maisons de repos augmente à nouveau

Le nombre de nouvelles infections dans les maisons de repos et dans les maisons de repos et de soin augmente à nouveau depuis quelques semaines, a annoncé vendredi Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral, lors du point presse du Centre de crise. Douze résidents sur 1.000 à Bruxelles étaient positifs au coronavirus mardi. Neuf sur 1.000 l’étaient en Wallonie et quatre sur 1.000 l’étaient en Flandre.

Cette augmentation récente a commencé à Bruxelles, s’est poursuivie en Wallonie et commence à apparaître actuellement en Flandre.