Restructuration chez Lunch Garden - Le conseil d'entreprise annulé: la CSC regrette ce "faux départ"

Le faux bond du syndicat socialiste n'a pas plu à la CSC. "Le rendez-vous manqué de ce jour et l'absence d'informations concrètes depuis l'annonce des intentions de licenciement de la direction de Lunch Garden ajoutent de l'incertitude et du stress pour les 1.000 travailleurs de l'entreprise", estime le syndicat chrétien. Le CEE de vendredi "aurait permis aux délégués de commencer à préparer leurs questions et à analyser la situation avec plus d'éléments".

"Les délégués CSC prendront le temps qu'il faudra pour défendre les travailleurs de l'entreprise et n'entreront pas dans un calendrier fixé par la direction qui aurait pour conséquence de précipiter les discussions", ajoute la CSC.