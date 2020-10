Coronavirus: les patients hospitalisés sont plus jeunes et présentent moins de co-morbidités

L’Institut de santé publique Sciensano a comparé le profil des patients hospitalisés lors de la première vague et celui des malades admis en milieu hospitalier entre 23 juin et le 14 septembre, période qui a connu un rebond de l’épidémie. Les données d’après le 15 septembre pas ne sont pas encore disponibles.

Les décès ont diminué

Les patients admis à l’hôpital actuellement sont moins sévèrement malades qu’au printemps. « Leurs critères d’admission sont moins sévères que les critères qu’on avait en mars-avril », constate le virologue. La liberté d’admission est en effet plus importante : le nombre de places dans les hôpitaux est moins sous pression.

Les patients traités aux soins intensifs sont moins souvent placés sous respiration artificielle. C’est le cas pour 3 % des patients, alors qu’ils étaient 9 % lors de la première vague. Le nombre d’admissions en soins intensifs a lui aussi nettement diminué, de 14 % à 11 %.

La durée du séjour a quant à elle peu changé. « Elle est actuellement de l’ordre de sept jours, alors qu’elle était de huit jours lors de la première vague », indique Yves Van Laethem.

« Le nombre de décès liés aux hospitalisations a, lui, heureusement nettement changé », observe l’expert. Neuf pour cent des patients admis à l’hôpital décèdent. En mars-avril, c’était plus du double : 21 %. Une amélioration probablement liée au fait que les patients sont plus jeunes et ont moins de pathologies sous-jacentes, mais aussi grâce à une meilleure prise en charge et à l’expérience acquise lors de la première vague, explique l’expert.

Les patients âgés de plus de 80 ans décédaient dans 37 % des cas une fois à l’hôpital. Actuellement, elles décèdent dans 22 % des cas. « Un chiffre extrêmement important mais qui a remarquablement diminué par rapport au premier épisode », souligne Yves Van Laethem.

Aux soins intensifs, le taux de décès reste stable autour des 36 % ou 37 %.