Wout van Aert après l’annulation de Paris-Roubaix: «Extra motivé pour le Tour des Flandres»

Wout van Aert a qualifié l’annulation de Paris-Roubaix, annoncée vendredi, de « grande déception ». En même temps, le coureur de 26 ans entend y tirer une motivation supplémentaire en vue du Tour des Flandres. C’est ce qu’il dit dans un message vidéo diffusé vendredi par son équipe Jumbo-Visma.

« C’est bien sûr une grande déception car Roubaix est l’une de mes courses préférées. J’ai travaillé très dur pour être bon jusqu’à et y compris Roubaix. La saison sera désormais plus courte d’une semaine et il ne reste plus que quelques buts à marquer, notamment le Tour des Flandres bien sûr », a déclaré Van Aert.

« C’est une petite consolation pour moi d’avoir déjà remporté quelques grandes victoires et d’avoir fait une grande saison », il évoque ses victoires à Milan-Sanremo et aux Strade Bianche, entre autres, deux victoires d’étape dans le Tour et deux médailles d’argent aux Championnats du monde.

« J’ai investi ces dernières semaines en sautant quelques courses pour être bon dans les courses à venir et je ne veux pas laisser cela se perdre. Je suis extra motivé pour réussir quelque chose dans le Ronde et à Gand-Wevelgem. Il faut espérer que ces courses se dérouleront avec de bonnes mesures. Je le suppose et c’est ce sur quoi j’essaie de me concentrer. Roubaix sera à nouveau l’un de mes grands objectifs en 2021 ».