Mathieu van der Poel à propos de l’annulation de Paris-Roubaix: «J’avais vraiment hâte, c’est dommage»

Paris-Roubaix avait déjà été reporté du printemps au dimanche 25 octobre en raison de la crise du coronavirus, mais l’organisation a décidé d’annuler la course en raison de recrudescence de Covid-19 ces dernières semaines dans le nord de la France. « J’avais vraiment hâte de disputer la ’classique de l’Enfer’ pour la première fois », a déclaré van der Poel. « Nous avions prévu une reconnaissance mercredi prochain avec l’équipe. »

Le leader d’Alpecin-Fenix a également participé à Liège-Bastogne-Liège (6e) et à la Flèche Brabançonne (2e) après avoir remporté le BinckBank Tour.

« Paris-Roubaix a bien sûr été marqué d’un point et aurait dû être mon cinquième monument cette saison. C’est dommage que je ne puisse pas compléter cette liste et que je doive attendre 2021 pour participer à cette course légendaire ».