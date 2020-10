Championnat du monde des rallyes: une 8e épreuve à Monza s’ajoute au calendrier

C’est officiel : le « Rally Monza » constituera bien la 8e et dernière manche du championnat du monde des rallyes. Si tout va bien, bien sûr, en fonction de la maîtrise que l’on aura, ou non, de la pandémie du Covid-19 dans les prochaines semaines.

Cette épreuve sur asphalte se déroulera autour du célèbre anneau de vitesse milanais, et en Lombardie. Le parcours sera long de 220 km, et sera donc moins long qu’une épreuve « normale », mais plus long que le Rallye-show organisé à Monza depuis 1978 déjà, et qui avait notamment été remporté à sept reprises par Valentino Rossi, mais aussi par des pilotes comme Sordo (2010 et 2013), Loeb (2011) ou Kubica (2014).

Neuville : « Ouf ! »

Avant de prendre le départ du rallye de Sardaigne, Thierry Neuville n’avait pas caché que l’ajout d’une huitième épreuve au calendrier 2020 lui ferait bien sûr très plaisir. « Alors que je compte 32 points de retard sur Evans, profiter d’une épreuve supplémentaire m’aidera sans nul doute à me replacer au championnat », avait dit en substance le pilote Hyundai. « Et si c’est à Monza en plus, ce sera bien, car cela fera un rallye sur asphalte supplémentaire. »