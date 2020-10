Restructuration chez Lunch Garden - Conseil d'entreprise reporté: la CSC et la direction regrettent l'attitude du SETCa/FGTB

Un nouveau conseil d'entreprise extraordinaire était prévu vendredi matin mais le SETCa et la FGTB Horval ont refusé d'y prendre part. "Nous souhaitons d'abord examiner la situation financière avec nos conseillers et informer correctement le personnel", a expliqué Stéphane Piron, secrétaire fédéral SETCa.

Un piquet avait été installé par le syndicat vendredi matin devant différents restaurants de la chaîne, dont l'enseigne de Bierges (Brabant wallon) qui n'avait pas ouvert à 09h00 comme prévu. "Il ne s'agit pas d'une action musclée. Il n'y a pas d'appel à la grève. Il s'agit pour nous d'informer les travailleurs et les clients", ajoute M. Piron. Selon lui, certains restaurants ont ouvert avec un peu de retard mais, en milieu d'après-midi, tous étaient à nouveaux accessibles. Ils le seront également dans les jours à venir.

Le faux bond du syndicat socialiste au conseil d'entreprise n'a pas plu à la CSC. "Le rendez-vous manqué de ce jour et l'absence d'informations concrètes depuis l'annonce des intentions de licenciement de la direction de Lunch Garden ajoutent de l'incertitude et du stress pour le millier de travailleurs de l'entreprise", estime le syndicat chrétien. Le CEE de vendredi "aurait permis aux délégués de commencer à préparer leurs questions et à analyser la situation avec plus d'éléments".