F1: les essais libres 2 du GP de l’Eifel à leur tour annulés

L’annulation des premiers essais a empêché l’Allemand Mick Schumacher, fils de Michael, de faire ses débuts lors d’un week-end de Grand Prix avec Alfa Romeo. Le Britannique Callum Ilott, pilote de F2 comme Schumacher et membre de la filière de jeunes de Ferrari, a été privé de la même opportunité avec Haas.

Les conditions météo s’annoncent plus clémentes samedi pour les essais libres 3 et les qualifications et dimanche pour la course, avec toutefois des risques de pluie pendant le GP.