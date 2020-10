3 milliards du fonds de relance européen pour la Flandre? «Elle n’est pas seule», rappelle Jeholet (MR)

Il a appelé les interlocuteurs à travailler « sérieusement » en intra-belge, et de façon cohérente pour éviter « une addition de mesurettes ».

« Trois milliards pour la Flandre ? Je ne sais pas comment on va faire… La Flandre n’est pas seule, il y a aussi le fédéral, les Régions wallonne, bruxelloise, la Fédération… Je m’attends à des discussions compliquées. Mais si chacun y va de son chiffre, je pense qu’à l’addition, on sera bien au-delà des 5 milliards », a ironisé M. Jeholet (MR).

« Ce sera à nous, au niveau de la Fédération, à nous battre pour que nos préoccupations, nos projets rentrent bien dans le plan fédéral. Nous avons des besoins en matière de bâtiments scolaires, culturels, sportifs, d’investissements numériques dans les écoles. On fera en sorte qu’il y ait le plus possible pour la Fédération ».