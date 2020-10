80 millions pour Francorchamps: un aménagement de la piste et de nouvelles tribunes sont prévus en 2021

Le tracé actuel bénéficiant de l’homologation pour la Formule 1, c’est donc pour répondre aux critères exigés par les épreuves d’endurance motos – le grade C – que d’importants aménagements vont être opérés en accord avec ceux qui sont imposés en F1.

Ainsi, les dégagements actuels composés d’asphalte seront remplacés par des bacs à gravier. À plusieurs endroits, la piste sera élargie. Ce sera le cas dans la descente vers le Raidillon. Des zones plus spacieuses seront créées pour y ‘accueillir’ les motos et les voitures en perdition. La colline sur laquelle est dessiné le Raidillon sera rabotée mais le tracé du virage le plus délicat et le plus télégénique au monde ne sera pas modifié. La zone de dégagement dans le virage Paul Frère, qui entraîne la démolition de l’antenne chirurgicale, sera agrandie. Dans Blanchimont, la plateforme sera également élargie.