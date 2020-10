Le 47e Rallye du Condroz est officiellement annulé!

« La crise sanitaire aura finalement eu raison de la volonté tenace du Royal Motor Club de Huy d’organiser la 47e édition du Rallye du Condroz-Huy. Le rebond de la pandémie de la Covid19 n’a pas laissé le choix au RCMH et après concertation avec les autorités, la décision d’annuler le rallye était la seule option raisonnable. La sécurité sanitaire prime sur toute autre considération et le Royal Motor Club de Huy a pris ses responsabilités en décidant finalement, à regret, de ne pas organiser son épreuve fétiche. Ce sera pour revenir plus fort, avec de nouvelles idées, en 2021. Le RCMH tient à remercier toutes les autorités, les services de police, tous les bénévoles du club qui ont œuvré pour que l’épreuve puisse avoir lieu.Tout était pratiquement prêt pour vivre une version différente certes, mais intéressante et spectaculaire de ce rallye prisé autant par le public que par les participants. Ce n’est que partie remise ! », explique le Royal Motor Club de Huy.