Qualifications Euro U21: cinq changements dans le onze de base de Jacky Mathijssen

Jacky Mathijssen est contraint de modifier pratiquement la moitié son équipe qui a dominé l’Allemagne 4-1 en septembre. Le sélectionneur doit en effet se passer de Mile Svilar, indisponible, ainsi que de Zinho Vanheusden, Sebastiaan Bornauw et d’Alexis Saelemaekers, qui ont débuté jeudi chez les A de Roberto Martinez. Titulaire contre l’Allemagne, Hannes Delcroix prendra lui place sur le banc. Le défenseur d’Anderlecht a repris l’entraînement depuis peu après avoir été testé positif au coronavirus.

Mathijssen a opté pour un 3-4-3 inspiré du système utilisé par les Diables Rouges. Arnaud Bodart évoluera dans les buts. Le trio défensif sera formé du capitaine Wout Faes, de Daouda Peeters et d’Ahmed Touba. Jelle Bataille (à droite) et Francis Amuzu (à gauche) animeront les flancs. Orel Mangala et Sambi Lokonga évolueront dans l’entrejeu.