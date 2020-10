Coronavirus: le gouverneur du Hainaut prend plusieurs mesures d’application dès samedi

Les signaux de l’évolution de la propagation du virus sont alarmants dans le pays, mais aussi en Wallonie, où les gouverneurs des différentes provinces tiennent actuellement une réunion d’urgence. « Les cartes prédictives dans certaines communes sont rouges, voire rouge vif », nous glisse un observateur bien informé. Après les décisions prises par le comité de concertation mardi, de nouvelles mesures plus contraignantes ont été prises en Région bruxelloise le lendemain, et on semble se diriger vers de nouvelles restrictions également en Wallonie.

Dans le Hainaut, de nouvelles mesures seront effectives dès samedi. Le gouverneur Tommy Leclercq a décidé de plusieurs restrictions.