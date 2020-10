Catastrophe pour Anderlecht: 36 millions de pertes pour la saison 2019-2020

Le patron de Besix avait envoyé un courrier notifiant sa volonté de ne plus siéger au Conseil d’administration en tant qu’actionnaire minoritaire. Sans que cela ne signifie son désengagement financier, lui qui possède -et conserve donc- 5 % des actions du RSCA. Les autres minoritaires – Van Damme, D’Avignon, Verschueren, les filles Vanden Stock et Van Biesbroeck – qui possèdent 26 % des actions soit une minorité de blocage devront proposer un remplaçant. Dans le cas contraire, un indépendant sera nommé.

Les discussions sur la hausse de capital avancent

Ce coup de théâtre est la preuve que les tensions entre actionnaires majoritaires et minoritaires étaient très fortes. En plus de l’instabilité chronique, l’annonce surprise d’une volonté de hausse du capital fin mai n’a pas ravi grand monde. Sans oublier la situation financière préoccupante. Des sujets qui fâchent qui ont eu leur influence dans la décision de vendre Doku à Rennes. Une vente souhaitée par les minoritaires. Ils ont eu gain de cause tout en sachant que les autres membres du CA étaient conscients qu’il fallait renflouer les caisses. Et pour cause, nos confrères du Tijd annoncent que la perte pour l’exercice 2019-2020 s’élèverait à 36 millions d’euros !

C’est dans cette optique que le CEO, Karel Van Eetvelt, a représenté un plan détaillé pour repositionner Anderlecht sur des bases saines en évoquant les coupes budgétaires, les barèmes pour les salaires des joueurs et le récent mercato à quatre millions d’euros. Tout en appuyant le fait qu’une hausse de capital était nécessaire pour diminuer la dette et injecter de l’argent frais. Tout le monde autour de la table est conscient que l’opération est nécessaire mais certains ont demandé un peu de temps pour y réfléchir. A Anderlecht, on espère clôturer ce douloureux chapitre d’ici la fin du mois d’octobre.