WRC: le championnat se terminera en Italie; enfin, si tout va bien…

Et c’est donc du côté du « Temple de la vitesse » de Monza (du 4 au 6 décembre) que les Ogier, Neuville, Evans et autre Tanak s’échangeront les derniers coups pour le gain de la couronne mondiale. Et non pas deux semaines plus tôt, au pied du raidillon de Francorchamps, autre haut lieu du sport automobile, comme un moment espéré par les organisateurs du « Rallye de Belgique » (19-22 novembre).

Enfin ça, c’est la théorie ! Car il était étrange de constater combien le scepticisme était de mise, aux abords du parc de service d’Alghero, vendredi, en marge de cette annonce – un même sentiment qui allait d’ailleurs se ressentir en marge de l’annonce du projet de calendrier 2021 (ci-dessous). « Vous êtes sûr que ces rallyes auront bien lieu ? », interrogeait Sébastien Ogier en faisant la moue, tandis que son équipier Elfyn Evans, actuellement en tête du championnat, accueillait cette nouvelle au demeurant défavorable pour lui (qui ne pourra pas « se contenter » de gérer son avance actuelle) avec un certain fatalisme mâtiné de réalisme : « On sait depuis des mois que cette saison serait particulière ; à la fois plus courte et sujette à de nombreux rebondissements. En voilà un de plus. Il faudra s’adapter, comme au reste. De toute façon, pour être champion, il faut pouvoir faire face à toutes les situations. Je ne connais rien de Monza ; un petit plus au sujet d’Ypres car même si je n’y suis jamais allé, mon père m’en a parlé. »

De son côté, Andrea Adamo y voyait une belle opportunité de médiatiser un peu plus une compétition qui en a tant besoin ! « Je trouve intelligent d’organiser un rallye en collaboration avec un circuit », disait ainsi le patron d’Hyundai au sujet de cet événement dont profitera certainement Pirelli pour faire la promotion de son engagement en rallye conclu plus tôt cette année, aux dépens de Michelin. « Cela devrait nous permettre d’accueillir des invités et d’organiser des opérations de promotion en respectant les règles de sécurité actuellement en vigueur. Le rallye doit continuer à vivre avec son temps. Et pour le moment, les temps sont compliqués… »