Angleterre: Manchester City compte revenir à la charge pour recruter Lionel Messi

Le feuilleton « Lionel Messi » a tenu en haleine tous les fans du foot, cet été. L’Argentin comptait bien partir de Barcelone et plusieurs clubs s’étaient avancés pour tenter de recruter le sextuple Ballon d’or. Parmi ces clubs se trouvait Manchester City, dont la fortune n’est plus à présenter.

Devant l’échec de cet été, les dirigeants citizens ont décidé de ne pas abandonner et de retenter le coup, au prochain mercato estival. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre Omar Berrada, directeur des opérations du club anglais. « Si c'était devenu une possibilité réelle, nous l'aurions envisagée », a-t-il avoué au média The Athletic. « Nous verrons si cela devient un jour une possibilité. S'il quitte Barcelone et que Messi devient une chose dont on peut discuter, alors nous pourrions potentiellement explorer cette option »