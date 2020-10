Qualifications Euro U21: «Le match s’est déroulé comme on l’espérait», se réjouit Mathijssen

Jacky Mathijssen, sélectionneur des Diablotin, a commenté la victoire de son groupe : « Comme contre l’Allemagne, le match s’est déroulé comme on l’espérait », a-t-il expliqué.

« On prépare toujours un scenario et ce scenario s’est produit très vite », a révélé Mathijssen, en référence au but rapide (17e minute), sur penalty, de Mike Trésor Ndayishimiye. « Un but qui tombe rapidement, ça facilite les choses. »