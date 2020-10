Qualifications Euro U21: «Pour la qualification, notre seul adversaire, c’est nous-mêmes», prévient Lokonga

Albert Sambi Lokonga, double buteur contre les Gallois, a prévenu : «Nous sommes notre seul adversaire.»

«Si on ne se qualifie pas, on ne pourra que se regarder nous-mêmes et se dire qu’on a fauté», a expliqué le jeune Anderlechtois. «Avec le talent qu’on a, il faut se qualifier. Nous sommes notre seul adversaire. Avec autant de qualités dans l’équipe, on doit prendre match par match et ne pas se reposer sur nos lauriers.»