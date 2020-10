NBA: Miami s’impose face aux Lakers et arrache un sixième match (vidéo)

Miami n’a pas encore perdu la finale de la NBA. Vendredi, au terme d’un duel titanesque entre Jimmy Butler et LeBron James, le Heat a gagné le 5e match 108-111 aux dépens des Los Angeles Lakers dans le bulle du Walt Disney World d’Orlando. Les Floridiens ne sont plus menés que 3 victoires à 2 et gagné le droit de disputer un 6e match dimanche. Le champion 2020 de la prestigieuse ligue de basket sera l’équipe signera quatre victoires. Butler, leader de Miami, a été héroïque. Au bout de ses forces et de 47 minutes sur 48 possibles d’un combat à distance formidable face à James, dont l’abnégation et l’apport (40 pts, 13 reb, 7 ast) furent du même acabit, il a réédité sa performance du match N.3 où son triple-double à 40 points avait redonné de l’air aux siens pour réduire l’écart à 2-1.

Après la défaite dans le 4e match, qui a mis au dos au mur le Heat, il n’avait pas hésité à dire à quel point il croyait en son équipe et pouvoir encore élever son niveau de jeu. Ses 35 points, 12 rebonds et 11 passes – deuxième triple-double dans cette finale –, auxquels on peut ajouter 5 interceptions qui illustrent son acharnement à bien défendre, ont une nouvelle fois été déterminant. D’autant que c’est lui qui est allé la chercher cette victoire impérative dans le money-time (8 pts) au moment où les Lakers, derrière au score quasiment tout le match, ont été près de renverser la situation en passant deux fois devant à 99-96 et 108-107.