Quatre Makro sur six fermés ce samedi

Quatre Makro sur les six que compte la Belgique sont fermés ce samedi en raison d’un mouvement de grève, a indiqué par communiqué la direction de la chaîne de magasins. Ceux d’Alleur et Lodelinsart ont effectivement gardé portes closes, a confirmé samedi matin Raymond Vrijdaghs, secrétaire permanent CNE, à l’agence Belga, ainsi que Deurne et Leeuw-saint-Pierre, a ajouté le CEO Vincent Nolf.

Le personnel est présent devant les établissements pour soutenir les délégués, a précisé M. Vrijdaghs. « L’objectif n’est pas forcément de poursuivre la grève, il s’agit d’un premier coup mais nous attendons des nouvelles de la direction. » Le Setca s’est désolidarisé de l’action sur le site d’Alleur mais la grève est menée en front commun au niveau national.

La direction de Makro se dit, quant à elle, « surprise » par la grève de ce samedi. « Le résultat des succès commerciaux de Makro est toujours assombri par des coûts structurels élevés. Suspendre les initiatives de réduction des coûts serait donc irresponsable et ne bénéficierait pas à l’emploi », a expliqué Vincent Nolf, confirmant poursuivre ses projets.