Rallye de Sardaigne: Sordo accentue son avance, Neuville 3e

Devancé par les Toyota d’Ogier et Evans ainsi que par son équipier Neuville dans la première spéciale du jour, Dani Sordo (qui disait avoir été ralenti par une vache au milieu de la route !) a profité de la deuxième pour signer le meilleur temps et ainsi accentuer son avantage en tête de la course.

L’Espagnol devance désormais de plus de 35 secondes le trio Ogier-Neuville-Suninen, lui-même réuni en 2,4 secondes à peine ! Evans compte une quinzaine de secondes de retard supplémentaire.

Neuville : « Les pneus se dégradent moins que prévu »

Alors qu’il était parmi les seuls pilotes à avoir embarqué deux roues de secours, Thierry Neuville attribuait à cet excès des poids (de l’ordre de 23 kg) le fait qu’il n’ait pas pu suivre le rythme de son équipier. « Je pensais que la dégradation des pneus serait importante sur ces deux spéciales, et c’est moins le cas que prévu, » disait-il. « Sans cette 6e roue, nous aurions sans doute pu être plus rapides. De plus, dans cette deuxième spéciale, j’ai sans doute ralenti exagérément pour passer à côté de la voiture de Rovanpera, plantée au milieu de la route suite à une sortie. »

Ainsi, avant le deuxième passage dans les deux spéciales de ce samedi matin, le classement se présentait comme suit : Dani Sordo (Hyundai) précédait Ogier (Toyota, à 36,5 sec.), Neuville (Hyundai, 37,8), Suninen (Ford, 38,9), Evans (Toyota, 51,3), Greensmith (Ford, 1.50,4), Tanak (Hyundai, 2.14,0) et Loubet (Hyundai, 2.19,1).