Luis Suarez attaque encore le Barça: «Ils voulaient m’éloigner de Messi»

Luis Suarez n’a toujours pas digéré son départ du FC Barcelone. Poussé dehors par la direction catalane, le nouveau joueur de l’Atletico Madrid estime que l’on a voulu l’éloigner de son ami Lionel Messi, dans un entretien accordé à ESPN : « Je crois que la direction du Barça voulait m’éloigner de Messi. Ça les a peut-être dérangés que j’ai de bonnes relations avec Leo. Peut-être qu’ils ne voulaient pas qu’on soit si proches même si je ne vois pas en quoi cela pouvait nuire à l’équipe ».

Le Pistolero s’est ensuite exprimé sur le futur du sextuple Ballon d’Or, retenu contre son gré cet été : « Le fait que Messi veuille quitter Barcelone n’était pas une réaction à mon égard. Ils auraient dû respecter sa décision de partir. Par respect pour Leo, je ne dirai pas de quoi nous avons parlé ensemble mais il a vécu une situation compliquée et difficile. Il voulait partir et le club ne voulait pas. J’ai essayé de le soutenir, de le distraire un peu. Toutes les caméras étaient braquées sur lui. Il fallait l’aider. Leo est conscient de ce qu’il représente pour Barcelone. Il doit rester le numéro 1 et être heureux. Il est possible qu’il joue pour un autre club mais s’il se sent à l’aise, à nouveau heureux et qu’une nouvelle direction arrive, il voudra continuer au club. En tant qu’ami, je serai très heureux s’il réussit. Et s’il doit aller dans un autre club aussi… »