Rallye de Sardaigne: Neuville reprend la 2e place à Ogier, Sordo confortable leader

Au terme de cette matinée, 3 secondes séparent désormais Neuville et Ogier. Tandis qu’Evans est pointé à une bonne vingtaine de secondes de cet infernal duo, que Suninen (passé de la 2e à la 5e place) a perdu du temps suite à des soucis de freins, et que Rovanpera est sorti de la route.

Une 2e place capitale pour Neuville

S’installer en 2e position est capital pour Thierry Neuville, car on peut imaginer que si le classement reste en l’état, Andrea Adamo demandera à Dani Sordo de s’effacer pour notre compatriote. Mais on n’en est pas encore là, la course est encore longue, comme dirait l’autre. Et Thierry Neuville préférait se concentrer sur son pilotage. « J’ai poussé vraiment très fort tout au long de cette matinée », expliquait le pilote Hyundai. Mais j’ai pu constater que prendre une deuxième roue de secours n’était pas nécessaire. Cela m’a sans doute fait perdre un peu de temps, mais c’est comme ça. »