RSC Anderlecht: Johan Beerlandt explique sa démission du CA

Johan Beerlandt a expliqué samedi dans un communiqué sa décision de démissionner du conseil d’administration du RSC Anderlecht. Le CEO de l’entreprise de construction Besix dénonce « les décisions unilatérales d’une gestion dictatoriale inacceptable » en référence au propriétaire du RSCA, Marc Coucke.

« En tant que fan inconditionnel et loyal du Royal Sporting Club Anderlecht, il ne m’est plus possible de rester membre de son conseil d’administration, un conseil au sein duquel seules les décisions de l’actionnaire majoritaire doivent être entérinées sans dialogue entre parties. C’est là un conseil d’administration dans lequel je ne puis participer de façon constructive, et dans lequel je ne veux donc pas rester », déclare Beerlandt.