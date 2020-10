Trump a passé un nouveau test Covid mais reste vague sur le résultat

« Bonne chance », a ironisé son rival démocrate Joe Biden, qui le devance dans les sondages. « Si c’était moi, je n’irais pas à moins d’avoir un masque et de respecter les distances » de précaution contre le virus, a poursuivi le candidat âgé de 77 ans, qui respecte strictement les gestes barrières. Ce qui lui a valu par le passé les moqueries du républicain.

Cette fois, tous les invités devront porter leur masque, après s’être fait prendre leur température, selon une source proche de l’organisation qui n’a pas mentionné de dépistage.

Trump est-il encore contagieux ?

Le président-candidat se rendra ensuite lundi à Sanford, en Floride, pour son premier meeting depuis l’annonce de son test positif au Covid-19, il y a une semaine. Une question cruciale restait toutefois sans réponse vendredi : Donald Trump, qui « pense » ne plus être contagieux, a-t-il été testé négatif ?

Le médecin de la Maison Blanche, Sean Conley, dont la communication élusive est sous le feu des critiques, a seulement dit jeudi s’attendre « à ce que le président puisse reprendre ses activités publiques » samedi « sans risque ».

À l’animateur de radio Rush Limbaugh, figure de la sphère conservatrice, il a à nouveau assuré que le traitement expérimental qui lui a été administré serait distribué gratuitement. « Ces médicaments sont tellement bien, ils ont juste éliminé le virus ».

Sur Fox News, pour son premier entretien filmé, le président américain a déclaré : « J’ai été retesté. Je ne connais pas encore le résultat mais j’ai été retesté, et je sais que soit je ne l’ai quasi plus, soit je suis totalement guéri », ajoutant qu’il passerait « probablement » un nouveau test samedi. « Ils testent tous les deux jours ». Il a par ailleurs reconnu que, pendant sa convalescence, il ne se sentait pas en forme. « Je n’avais pas beaucoup d’énergie. Je ne me sentais pas comme le président des États-Unis devrait se sentir ».

« Je ne prends plus de médicaments depuis environ huit heures », a-t-il encore précisé. Le message est clair : la page de la maladie est tournée.