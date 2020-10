Gand-Wevelgem: Tiesj Benoot ne sera pas au départ après avoir été en contact avec Jan Bakelants, positif au coronavirus

Tiesj Benoot se met en quarantaine « après avoir été contact avec une personne testée positive au Covid-19. Tiesj ne présente pour l’heure aucun symptôme, se sent bien et se met en quarantaine avant de se faire tester la semaine prochaine », explique Sunweb sans préciser les circonstances.

« Bakelants a présenté quelques symptômes légers vendredi, à son retour d’entraînement à son domicile, et a ensuite subi un nouveau test PCR », avait expliqué son équipe Circus-Wanty Gobert. « La cellule médicale Circus-Wanty Gobert-Tormans a reçu vendredi soir notification du test PCR positif, à la suite duquel Jan Bakelants a été placé en isolement. »

Jan Bakelants avait été testé négatif à la veille de la Flèche Brabançonne, et ne présentait aucun symptôme le jour et le lendemain de l’épreuve, avait précisé encore son équipe. Il a mis un terme à sa saison et déclaré forfait aussi pour Gand-Wevelgem dimanche.