Tour d’Italie: Alex Dowsett s’impose en solitaire dans la 8e étape, Joao Almeida toujours en rose

Le parcours proposait deux côtes répertoriées, le Monte Sant’Angelo (2e catégorie) et la Guardiola (4e catégorie), avec une deuxième partie de course accidentée agrémentée de plusieurs bosses.

Six coureurs prenaient le large après 25 km : les Italiens Simone Ravanelli (Androni Giocattoli-Sidermec) et Salvatore Puccio (Ineos Grenadiers), les Britanniques Alex Dowsett (Israel Start-Up Nation) et Matthew Holmes (Lotto Soudal), l’Américain Joey Rosskopf (CCC) et l’Autrichien Matthias Brändle (Israel Start-Up Nation). Les six échappés ont compté plus de 10 minutes d’avance sur le peloton du maillot rose Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step).