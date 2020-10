Rallye de Sardaigne: Thierry Neuville glisse à la 3e place derrière Ogier, Sordo confortable leader

Dani Sordo avait 35 secondes d’avance sur Thierry Neuville (3e derrière Suninen), vendredi soir. Et une seconde de plus sur Sébastien Ogier. Samedi, à l’issue des six spéciales (101) jalonnant la deuxième étape de l’épreuve italienne, l’Espagnol est à nouveau rentré en tête à Alghero, nanti de 27 secondes d’avance sur Ogier, et d’une bonne petite seconde supplémentaire sur Neuville.

Neuville : « La course n’est pas finie »

La performance de l’Espagnol est d’autant plus méritoire que derrière lui, Thierry Neuville et Sébastien Ogier se sont expliqués à coups de dixièmes de seconde tout au long de la journée ! Et c’est le Français qui a eu le dernier mot, en devançant finalement notre compatriote de 1,5 seconde, à l’issue de cette deuxième journée. « Il est essentiel que je précède Thierry à la fin de ce rallye », laissait entendre le pilote Toyota, conscient que sans cela, Hyundai pourrait demander à Dani Sordo d’offrir la victoire à Thierry Neuville, toujours candidat au titre. « J’ai fait de mon mieux tout au long de la journée, mais les Toyota ont visiblement trouvé un peu plus de vitesse, surtout dans la boucle de l’après-midi. J’ai en plus perdu une ou deux secondes en état trop prudent sur un pont. Mais la course n’est pas finie : il nous reste 4 spéciales dimanche pour devancer Sébastien. »

Evans assure la 4e place

Elfyn Evans, lui, s’est contenté d’assurer la 4e place provisoire, qui devrait lui permettre de conserver la tête du championnat à l’issue de l’épreuve. Verdict dimanche, en début d’après-midi.