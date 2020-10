Les supporters d’Anderlecht sont en colère: «Actionnaires minoritaires: si vous n’êtes pas là pour faire avancer le club, cassez-vous»

Rassemblés devant les portes du stade d’Anderlecht, les supporters ont brandi des banderolles pour manifester leur mécontentement : « Actionnaires minoritaires : si vous n’êtes pas là pour faire avancer le club, cassez-vous » et « Marc, les supporters ont droit à plus de clarté et vite ! ».

Les temps sont durs au Sporting d’Anderlecht et les dernières nouvelles semblent avoir énervé les supporters au plus haut point. Le Tijd annonçait ce vendredi une perte record de 36 millions d’euros pour le club. Probablement la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour la Mauves Army.

Beaucoup de choses se jouent actuellement en coulisses. Nous ne sommes pas dupes et savons que la vérité est sans doute encore bien cachée.

Mais il paraît évident que l’avidité, la rancœur, et les jeux politiques de certains bloquent en ce moment l’avancée du plus grand club du Royaume.

Aujourd’hui, c’est un cri du cœur que nous poussons, assurément partagés par la plupart des supporters mauves et blancs. Nous, supporters invétérés, qui nous donnons corps et âme pour notre club, qui y pensons en nous réveillant le matin et en allant dormir le soir, avons le droit à plus de clarté.

Nous avons le droit de savoir ce qui se passe réellement. Quels sont les enjeux. Quels sont les blocages. Vers où nous allons, et avec qui. Et vous avez l’obligation de nous rendre des comptes.

Nous demandons qu’un fanboard soit organisé par le club dans les plus brefs délais, avec la présence de Marc Coucke et de Wouter Vandenhaute.

Nous demandons aux actionnaires qui refusent de faire avancer le club de quitter instamment le conseil d’administration.

L’heure est grave. »