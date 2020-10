Coronavirus: nouveau record de contaminations en 24 heures en France

Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 en France a atteint un nouveau record samedi avec près de 27.000 personnes testées positives en 24 heures, un record depuis l’utilisation des tests à grande échelle, tandis que la hausse du nombre de malades en réanimation s’est poursuivie, selon des chiffres publiés par Santé Publique France. Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en réanimation, soit les cas les plus graves, a de nouveau légèrement augmenté avec 1.456 personnes, soit 17 de plus que la veille, au plus haut depuis mai.

L’Amérique latine fortement touchée

Plus de dix millions de cas ont été officiellement recensés en Amérique latine: il s’agit de la région du monde la plus touchée tant en nombre de cas que de morts. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 213.795 décès, suivis du Brésil (149.639), de l’Inde (107.416), du Mexique (83.507) et du Royaume-Uni (42.679).

Hausse record en République tchèque

La République tchèque a enregistré quatre jours consécutifs de hausse quotidienne record des cas de Covid-19, ce qui pourrait conduire les autorités à imposer un nouveau confinement.

Quelque 8.618 nouveaux cas ont été enregistrés vendredi dans ce pays de 10,7 millions d’habitants, portant le total à 109.374 cas avec 905 décès.