Rallye de Sardaigne: Neuville revient à un dixième de seconde d’Ogier

La dernière journée de ce rallye de Sardaigne est courte (41 km chronométrés). Mais elle est d’une intensité folle ! Ainsi, après Ogier dans la première spéciale, c’est Neuville qui a signé le meilleur temps dans la 2e. Complètement endormi dans la spéciale initiale de cette matinée, Dani Sordo s’est réveillé dans la deuxième, ce qui ne fait que rendre le sprint final encore plus beau.

Neuville : « Impossible d’aller plus vite »

Les trois sont réunis en 16 secondes, alors qu’il reste une vingtaine de kilomètres de course à parcourir. « Je ne pourrais pas aller plus vite ! », confiait Neuville après avoir signé le meilleur chrono, 8 dixièmes devant Sordo, et 1,6 seconde devant Ogier. « On ne peut plus rien lâcher ! », soufflait ce dernier. « Et ici, j’ai commis une petite erreur de trajectoire qui m’a sans doute fait perdre un peu de temps. »