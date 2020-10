Battre l’Angleterre, un exploit? Ces statistiques montrent le défi qui attend les Diables rouges

> L’Angleterre n’a plus perdu un dimanche depuis le Mondial 2010 : défaite 4-1 contre l’Allemagne avec le fameux but refusé à Lampard.

> L’Angleterre reste sur six clean sheets consécutives. Si Pickford n’encaisse pas, ce sera la plus longue série (7 matches donc) dans l’histoire des Three Lions.