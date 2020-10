Rallye de Sardaigne: Ogier reprend un peu de temps à Neuville

Un coup toi, un coup moi ! Thierry Neuville s’était rapproché à un dixième de seconde Sébastien Ogier à l’issue de l’antépénultième spéciale du rallye de Sardaigne dans laquelle notre compatriote avait devancé son meilleur ennemi de 1,6 seconde. Cette fois, Ogier a été plus rapide. De combien ? 1,6 seconde pardi !

Du coup, alors qu’il ne reste plus que la « power stage » de 6,9 km à peine à parcourir (dès 12h18), les trois premiers du rallye sont réunis en une poignée de seconde : Sordo mène toujours la danse, avec un matelas au demeurant confortable de 9,2 secondes sur Ogier. Neuville est 3e, à 10,9 secondes du leader.

Si Sordo n’adopte pas un faux rythme comme dans la première spéciale de ce dernier jour, il aura course gagnée. Quant à la 2e place, elle fera une fois de plus l’objet d’une lutte sans merci entre Ogier et Neuville. Lors du premier passage, Neuville avait infligé 1,6 seconde à Ogier. Il compte actuellement 1,7 seconde de retard sur le Français…

Rendez-vous à partir de 12h18 pour l’explication finale ! Vers un gros 13 heures pour le verdict.