Alors que la situation sanitaire continue de s’aggraver, les autorités ont pris des mesures pour limiter la propagation du virus : buvettes sportives priées de rester fermées, pas de vente d’alcool pendant les événements sportifs, plus de porte-à-porte, plus de consommation sur la voie publique, port et détention d’un masque obligatoire. Des mesures qui varient selon les provinces. Certaines fédérations ont décidé de mettre les compétitions sur pause !