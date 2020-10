Rallye de Sardaigne: Sordo s’impose devant Neuville et Ogier

Comme prévu, la fin du rallye de Sardaigne a été riche en rebondissements et nous a valu un dernier coup de tonnerre ! Thierry Neuville a profité de la dernière spéciale pour coiffer Sébastien Ogier pour le gain de la 2e place. « J’ai tout donné, mais je pense qu’on a surtout perdu du temps le premier jour, quand on a calé deux fois le moteur dans des épingles, et eu du mal à le relancer », disait Neuville, qui ajoutait avoir perdu du temps dans la fin de cette ultime spéciale, suite à un bris de disque de freins.

Ogier : « Tout donné »

De son côté, Sébastien Ogier constatait qu’il avait été une fois de plus battu par son meilleur ennemi dans la toute dernière spéciale de l’épreuve (Neuville y avait conquis une impressionnante victoire en 2018). « La Hyundai marche visiblement mieux ici », soufflait-il. « Quant à moi, j’ai donné tout ce que j’ai pu. C’est comme ça. » Avant cela, le sextuple champion du monde s’était exprimé assez durement sur le fait que la victoire allait sans doute revenir à un pilote qui avait bénéficié de sa position sur la route pour se ménager un pécule suffisant le premier jour, ce qui est effectivement le cas de Sordo, même si l’Espagnol est loin d’avoir démérité.