Frank Vandenbroucke sur un potentiel nouveau confinement: «Nous ne pouvons rien garantir»

Les chiffres du coronavirus en Belgique continuent de se dégrader. À tel point, qu’aujourd’hui, un nouveau confinement n’est pas exclu. C’est du moins ce qu’a déclaré le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke sur VTM.

« Je ne peux rien garantir », a déclaré le ministre. « La seule chose que je peux garantir, c’est que si nous nous attaquons tous ensemble au problème, nous avons les meilleures chances de réaliser ce que nous souhaitons réaliser : maintenir les écoles ouvertes, faire fonctionner les entreprises et faire en sorte que les hôpitaux ne soient pas débordés. »

Lire aussi Le gouvernement «pompier»

Des prochaines semaines difficiles

« Ce sera un automne difficile », poursuit-il. « Les jours deviennent plus courts, plus sombres et plus froids. C’est difficile pour tout le monde. Nous devons maintenant respecter strictement ce qui a été convenu. Plus nous sommes stricts envers nous-mêmes, moins les prochaines étapes seront drastiques. »

Reste une question, un nouveau confinement est-il imminent ? « Je ne peux rien garantir », a répondu le ministre.