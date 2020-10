Erika Vlieghe sur les fêtes de fin d’année: «On va devoir être créatifs»

Alors que les chiffres en Belgique se dégradent rapidement, les scientifiques ne veulent pas donner de faux espoirs quant à une amélioration à court terme de notre rythme de vie.

Sur le plateau de RTL-TVI, Erika Vlieghe, cheffe du service des maladies infectieuses de l’hôpital universitaire d’Anvers, donnait son point de vue.

« Etre créatifs »

Interrogée sur les fêtes de fin d’année, la scientifique a été honnête, tout en reconnaissance l’importance de perspectives pour la population. « Si on est dans une tempête, il faut aussi pouvoir compter sur des jours meilleurs. Mais la situation est grave », a-t-elle rappelé.

« Pour être honnête, je ne sais pas. Avec ma propre famille, on va voir étape par étape. Mais on se prépare aussi à trouver des alternatives. On peut penser à le faire en petits groupes… Est-ce que c’est gai ? Non ! Est-ce qu’on aime ça ? Non ! On va devoir être créatifs. Il va falloir, en tant que société, qu’on trouve des alternatives qui ne font pas exploser cette situation ».