Gand-Wevelgem: Mads Pedersen s’impose au sprint, Wout van Aert 8e

Après une course difficile en raison notamment des conditions météos, à 30 kilomètres du but, le Suisse Stefan Küng (Groupama-FDJ) a tenté de s’extirper d’un groupe de 16 coureurs qui s’est isolé en tête. Le Danois Kasper Asgreen et le Français Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick-Step), l’Allemand John Degenkolb et Florian Vermeersch (Lotto Soudal), Dylan Teuns (Bahrein-Merida), l’Italien Matteo Trentin (CCC), l’Italien Alberto Bettiol et Sep Vanmarcke (EF Pro Cycling), Wout van Aert et le Néerlandais Mike Teunissen (Jumbo-Visma), le Britannique Luke Rowe (Ineos Grenadiers), le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo) et le Néerlandais Mathieu van der Poel qui perdait dans l’échappée son équipier Gianni Vermeersch, victime d’une chute avec le Français Alexis Gougeard (AG2R-La Mondiale), étaient devant.

Ces deux derniers hommes ne reviendront plus et le peloton avait déjà course perdue.