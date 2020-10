Wout van Aert en veut à van der Poel: «Il préférait me voir perdre Gand-Wevelgem plutôt que de gagner»

Après avoir imprimé un rythme élevé dans les derniers kilomètres, Wout van Aert a réagi à chaque attaque, sauf la dernière à deux bornes de l’arrivée. Van der Poel n’a pas voulu collaborer pour revenir sur les quatre fuyards. « Il oublie sûrement que j’ai déjà beaucoup de victoires à mon actif et que je n’allais pas non plus boucher chaque trou », a estimé Wout van Aert. « Je l’ai fait plusieurs fois, et à chaque fois il sautait dans ma roue. Il pensait sans doute que j’avais une chance au sprint, mais au final, nous n’avons rien tous les deux ».

Déjà rivaux dans les labourés en cyclocross, le duel entre les deux hommes se poursuit sur la route. « C’est un peu bas de dire que j’ai roulé pour qu’il perde », a réagi de son côté le Néerlandais. « J’ai roulé fort, j’ai contré aussi quelques fois. Mais à un moment, je n’en pouvais plus derrière le groupe de Pedersen. C’était un peu une loterie. »