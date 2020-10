Hockey: Louvain et le Léopold se neutralisent, l’Orée poursuit son sans-faute

Louvain – Léopold : 3-3. Les amateurs de hockey se sont régalés lors de la rencontre de la 7e journée opposant Louvain au Léopold. Un match plein et très équilibré qui s’est finalement soldé sur un partage logique (3-3) qui ne fait les affaires d’aucune des 2 équipes. La partie débutait sur les chapeaux de roue puisqu’il ne fallait pas 120 secondes à Jérôme Dekeyser pour trouver le chemin des filets. Les Bruxellois, dont le coach Robin Geens, suspendu, assistait aux débats depuis la tribune, réagissaient immédiatement mais le premier p.c. visiteur ne donnait rien. C’est finalement à la 16e minute que Max Plennevaux égalisait méritoirement d’un beau tir croisé. L’attaquant des Red Lions était en forme et sur sa 2e occasion de l’après-midi, il plaçait les Ucclois au commandement de la rencontre. Le Léo dominait et jouait juste mais il ne parvenait pas à accentuer son avance au marquoir avant le retour aux vestiaires.

La seconde période avait redémarré depuis seulement 108 secondes que le Français Gaspard Baumgarten inscrivait le numéro 3. Les visiteurs pensaient alors qu’ils allaient dérouler mais c’était sans compter sur la réaction des Universitaires qui revenaient dans la partie via Lucas Vila plus prompt que les défenseurs ucclois. Louvain se montrait plus pressant et plus inspiré. Et à la 50e minute, Sean Murray remettait les 2 équipes à égalité. 5 minutes plus tard, Dylan Englebert recevait une carte jaune de 10 minutes et cela compliquait la tâche des derniers champions de Belgique. Tom Boon tirait encore au but sans réussite tandis que, dans la foulée, Jérôme Dekeyser ne parvenait pas à convertir le seul penalty brabançon de la partie. Au coup de sifflet final, tout le monde se satisfaisait finalement du résultat logique entre 2 candidats pour une place dans le Top 8. Dimanche prochain, le Léopold recevra l’Orée, autoritaire leader de la division d’honneur avec un remarquable 21 sur 21 tandis que Louvain se déplacera à la Gantoise pour l’autre choc de la prochaine journée.