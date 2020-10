Timothy Castagne déçu après la défaite des Diables rouges en Angleterre (2-1): «On aurait dû venir comme numéro un mondial et jouer notre jeu»

Interrogé au micro d’RTL Sports après la défaite des Diables rouges en Angleterre, Timothy Castagne n’a pas masqué sa frustration : « On est déçu car en première période on a eu des occasions. On prend un penalty léger, puis en deuxième mi-temps, on a encore pris un but trop facile. C’est dommage car on sait qu’on aurait pu faire beaucoup mieux. On devait plus dominer. On aurait dû venir comme numéro un mondial et jouer notre jeu. Il n’y a pas d’excuses. Face à l’Islande, ce ne sera pas facile. »

Même son de cloche du côté de Yannick Carrasco. « On est déçu, c’était un match compliqué. Je pense qu’on mérite mieux que la défaite. On s’est créé des occasions claires. J’ai raté deux opportunités, que je n’ai pas su mettre dedans. Les Anglais ont été plus en réussite. Quand ils ont marqué le deuxième but, ils avaient l’avantage et c’est devenu plus compliqué. On pense déjà à la suite. Contre l’Islande, il faudra avoir la personnalité pour gérer le match et obtenir trois points. On va essayer de gagner », a déclaré le joueur de l’Atlético Madrid.