Météo: un ciel nuageux avec des averses

Les minima seront compris entre 1 ou 2 degrés dans les vallées ardennaises et 9 degrés au littoral. Dans le centre du pays, elles se situeront autour de 7 ou 8 degrés. Le vent faible, et modéré dans l’ouest, reviendra au secteur sud.

Les nuages se feront plus nombreux dans la soirée et arriveront de l’ouest, où quelques pluies seront possibles. L’est pourrait conserver un temps sec et des éclaircies. Quelques bancs de brouillard pourront toutefois se former en Ardenne. Les minima de la nuit se situeront entre 1 et 9 degrés.