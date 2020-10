Classement WTA: Swiatek bondit de la 54e à la 17e place, Elise Mertens quitte le top 20

Dès le début, avec les forfaits d’Ash Barty (la nº1 et la tenante du titre) et de Naomi Osaka (lauréate du dernier US Open), on savait que le tableau féminin était ouvert à Paris, même si Simona Halep rôdait. Et au final, ce Roland-Garros chez les dames s’est effectivement ouvert à une très belle surprise, en talent et en fraîcheur. Iga Swiatek, 54e mondiale à 19 ans, s’est d’abord révélée à Paris en balayant la favorite roumaine en huitième (6-1, 6-2 !) et elle a déjà confirmé en s’offrant le tout premier titre de sa carrière, et quel titre, face à Sofia Kenin, tout de même 6e mondiale et déjà lauréate de l’Open d’Australie cette année. Talent, audace, insouciance : la surprise est énorme, mais elle ne sera pas sans lendemain.