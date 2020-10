Le Russe Vitali Meshkov arbitrera Islande-Belgique

Lors de la 2e journée, le 8 septembre, la Belgique avait dominé l’Islande 5-1 grâce à des buts signés Witsel (14e), Batshuayi (18e, 70e), Mertens (51e), Doku (80e). L’Islande n’a toujours pas marqué de point dans le groupe. Les Belges occupent la 2e place du groupe avec 6 points derrière l’Angleterre 7.

Meshkov, 37 ans, est arbitre FIFA depuis 2012. Il compte très peu d’expérience au plus haut niveau n’ayant jamais dirigé de rencontre de Ligue des Champions, une seule rencontre de qualifications de la Coupe du monde (en 2013 Pays-Bas/Estonie 3-0), et deux matchs d’Europa League (PSV-Rosenborg 1-1, la saison dernière, et Rosenborg-St.Etienne 1-1 en 2015).