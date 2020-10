«Avoir encore quelque chose à prouver», a motivé LeBron James

« Avoir quelque chose à prouver me donne l’énergie. Cela m’a motivé cette dernière année et demie, après ma blessure (à l’aine). Cela m’a motivé, parce que quoique j’aie fait dans ma carrière jusqu’à présent, il y a toujours des grommellements, des doutes sur ma place dans l’histoire de ce sport. +Et a-t-il fait ceci, a-t-il fait cela?+. Donc avoir ça à l’esprit, me dire finalement que j’ai encore quelque chose à prouver m’a motivé».

«Ils (les titres) sont tous spéciaux. Ils ont tous eu leurs obstacles, sur et en dehors du parquet. Mais l’un n’est pas moins beau que l’autre, car quand on est capable de se mettre dans cette position pour pouvoir gagner un championnat, la première chose à laquelle on pense c’est tout le travail effectué au cours de la saison. Tout ce qu’on a sacrifié. Cela a toujours été ce qui a été le plus gratifiant pour moi, en plus de voir mes coéquipiers heureux comme ils le sont. Ça vaut d’ailleurs pour le basket mais aussi pour tous les métiers: travailler, construire quelque chose et voir les résultats. Je pense que nous vivons tous pour ces moments-là.»